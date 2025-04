Porto turistico, proposta della Marina al Comune

Futuro del porto turistico: Paola Renzi delinea il futuro tra cessione a lotti e affitto vincolato dei beni amovibili. Entro il 24 maggio la società Marina deve riconsegnare l’infrastruttura portuale, stante la decadenza della sua concessione demaniale sancita dal Consiglio di Stato. I beni presenti nel porto si distinguono in inamovibili di proprietà del demanio e amovibili appartenenti alla stessa società Marina: "Pertanto – spiega la stessa Paola Renzi della società Marina – si rende necessario contraddistinguerli tra Comune e Società entro il 24 maggio. Solo che i rapporti tra i due organismi sono inesistenti". Rompe l’incomunicabilità proprio Paola Renzi, la quale fa sapere che, sulla base di una perizia di due esperti del settore marittimo, a riprova del valore economico dei beni, ha formulato la seguente proposta: "Cessione in blocco di tutti i beni amovibili del porto per un valore di 7 milioni di euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in quattro rate, subordinate. In alternativa affitto complessivo di 70.000 euro mensili, con un vincolo contrattuale minimo di tre anni. L’ammontare annuo dell’affitto si aggirerebbe intorno a un milione di euro". Consapevole delle possibili limitazioni finanziarie del Comune, Paola Renzi ha predisposto una suddivisione dei beni in lotti distinti, che offre la flessibilità di selezionare e acquisire o affittare solo le aree di interesse. I lotti individuati comprendono: l’intero insieme dei beni amovibili Lotto A, i beni dedicati all’ormeggio (pontili, colonnine, sistema di ormeggio - Lotto B), tutte le attività commerciali presenti nell’area (Lotto C), il cantiere (Lotto D) e il parcheggio (Lotto F).

La decisione del Comune è attesa con impazienza, data l’imminenza della scadenza, tanto che l’ingegner Conti della società Marina avrebbe già prospettato la necessità di una proroga qualora l’amministrazione non riuscisse a formalizzare una delibera. In assenza di una decisione o di una proroga, Paola Renzi ha chiarito che i beni non di interesse comunale dovranno essere rimossi, con un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, necessari per le operazioni di smontaggio. Nonostante questa valutazione, Paola Renzi ha espresso la sua personale opinione, ritenendo più probabile un’opzione di affitto da parte del Comune rispetto all’acquisto. La sua posizione è chiara: vendere o affittare l’intero complesso o singole parti, ma con condizioni precise per tutelare gli investimenti e garantire la funzionalità del porto. La palla passa ora al Comune.

Silvio Sebastiani