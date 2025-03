Porto turistico, scoppia il caos. La Marina nega l’ingresso al sindaco

Che il passaggio delle consegne tra la società Marina già gestore del porto turistico e il Comune non sarebbe stata una passeggiata era chiaro a tutti e se n’è avuta la prova provata ieri in cui il primo contatto tra le due realtà è finito nel nulla. Per il comune sono intervenuti il sindaco Valerio Vesprini, il suo vice Fabio Senzacqua e la segretaria comunale, Maria Stella. Prima hanno effettuato un giro nella struttura, sul che nulla da ridire perché il porto è aperto a tutti. Poi si sono rivolti agli uffici per prendere della documentazione ma si sono trovati di fronte ad un ragazzo che non ha consentito a farli entrare nonostante le loro voci un po’ alterate e detto di non avere avuto disposizioni di rendere documenti a chicchessia. Ad un cero punto tanta era l’agitazione che sono dovuti intervenire i carabinieri i quali hanno spiegato che senza un mandato non si poteva entrare in locali privati, Tutto si è concluso con la notizia che la Marina ha nominato un liquidatore e che sarà lui a tenere i rapporti con il Comune.

Intanto l’ex sindaco Nicola Loira mette in guardia sul futuro del porto perché da esso dipende il destino dell’economia, non solo turistica, della città di Porto San Giorgio e di tutto il territorio fermano". Con queste parole cariche di apprensione, l’ex sindaco torna a esprimere le sue profonde preoccupazioni riguardo alla critica situazione attuale del porto. Definisce il momento come molto delicato, forse il più delicato da quando è stato costruita l’infrastruttura . Evidenzia, poi, che l’esistenza di un "piano regolatore portuale, strumento urbanistico fondamentale per il completamento della struttura portuale non trova attuazione a causa della mancanza di un soggetto gestore in sinergia con il Comune. L’ex sindaco riflette con amarezza sul sacrificio di coloro che in passato si impegnarono per la realizzazione del porto, chiedendosi se avrebbero mai immaginato un simile scenario dopo quant’anni., con la decadenza della concessione in capo al gestore dell’impianto società Marina. ’Oggi l’ex sindaco dice di constatare con rammarico che molti cittadini percepiscano il porto come un’area in semi-abbandono a causa della mancanza dei servizi necessari. Ma "Dal porto passa il futuro della città", ribadisce con forza Loira, ritenendo insufficienti le attuali iniziative economiche e vedendo nel recupero del porto l’unica vera prospettiva per un territorio provato dalla crisi.

Un punto cruciale per lui è l’urgente necessità di attuare il piano regolatore portuale, che ha come obiettivi primari dotare il porto dei "servizi minimi essenziali che tutti i porti hanno" e realizzare una "riconnessione, la ricucitora" tra l’area portuale e la città. Da ultimo esprime forte preoccupazione per l’atteggiamento "reticente" dell’amministrazione comunale e teme che una gestione inizialmente provvisoria possa protrarsi nel tempo. Inoltre auspica una gestione trasparente e la ricerca di operatori economici capaci di dare concretezza al piano regolatore, perseguendo gli obiettivi di servizi e di riavvicinamento tra porto e città attraverso un ampio dibattito pubblico. Ricorda anche che il porto è fondamentale per l’intero Fermano ed evidenzia disponibilità della minoranza a collaborare per un bando efficace. Preoccupato per la revoca della concessione, ribadisce i dubbi espressi sul bilancio comunale per una gestione diretta e boccia l’ipotesi Sgds come inadeguata. Loira vede nell’attuale crisi un potenziale "momento di svolta" per un nuovo inizio, a condizione che si agisca con visione strategica e condivisione.

Silvio Sebastiani