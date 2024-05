Porto, via ai 7,2 milioni per il nuovo progetto

"Oggi è un grande giorno di festa ed io sono orgoglioso di condividerlo". Sono le parole con cui il sottosegretario di Stato, Alessandro Morelli ha chiuso ra l’assemblea per presentare il progetto di adeguamento morfologico e strutturale del porto finanziato con 7,2 milioni di euro dai fondi Fsc. Oltre a Morelli e al presidente della Regione Francesco Acquaroli, il sindaco Valerio Vesprini, che ha aperto gli interventi: "La nostra città non ha mai avuto un finanziamento così cospicuo". Ha aggiunto Acquaroli: "Così cambia il modo di fare turismo e pesca dell’intero comprensorio". Quanto alla caratterizzazione del progetto spiega che "sono due gli aspetti di rilievo: un intervento strutturale teso ad eliminare o quanto meno a limitare l’insabbiamento dell’imboccatura portuale e la costruzione di una vasca di colmata, una vasca per raccogliere i sedimenti dei dragaggi che non possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili".

Esiste già un progetto del porto varato dalla passata amministrazione, che fine farà? Sarà sostituto dal nuovo o si integrerà ad esso? Secondo Acquaroli "sarà compito dell’amministrazione comunale decidere il da farsi, noi siamo intervenuti finanziariamente a Porto San Giorgio per dare una risposta alla sicurezza dei porti ed alla loro competitività". Il compito di illustrare gli aspetti tecnici del progetto è stato assegnato all’assessore Fabio Senzacqua il quale ha parlato di modello matematico, di correnti, della necessità di cambiare orientamento al terminale del molo peschereccio da nord ovest a nord est, della costruzione di un moletto frangiflutti, il tutto per abbattere l’insabbiamento della struttura inoltre di rinforzare le scogliere a protezione del porto, di attenzionare la pesca sportiva, la pesca turismo e la dotazione del verde e di una ciclabile al porto peschereccio. La tempistica 2026 approvazione del progetto esecutivo 2029 inizio dei lavori.

Ma c’è un problema: i 7,2 milioni stanziati coprono sì e no la metà delle spese necessarie per cui occorre trovare altra moneta. All’assemblea hanno partecipato il Prefetto Edoardo D’Alascio, i consiglieri regionali Marcozzi, Putzu e Marinangeli, il presidente della provincia Ortenzi, il comandante della guardia costiera, Angelo Picone.

Silvio Sebastiani