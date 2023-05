Post sisma, fondi per rifare il Comune

L’ufficialità è arrivata nei giorni scorsi e per il Comune di Rapagnano si tratta di una notizia importantissima, un passo importante verso il ritorno ad un centro storico pienamente vivo dopo le ferite del sisma. L’ufficio speciale per la ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo di adeguamento sismico per 1.825.000 euro rivolto all’edificio che ospita il municipio. Attualmente infatti l’edificio non è più utilizzabile quale sede comunale con tutte le attività municipali che sono state dislocate nel plesso di viale Europa che ha ospitato a lungo le scuole medie. L’intervento finanziato invece punta in via sostanziale al consolidamento statico ed all’adeguamento sismico delle strutture, con il ripristino degli impianti e la ridistribuzione funzionale di determinati spazi dislocati nei cinque piani della struttura situata in piazza Siccone, nel cuore del centro storico. L’edificio prima del sisma ospitava non solo il municipio ma anche varie associazioni cittadine, depositi, magazzini e la sala consiliare.

Roberto Cruciani