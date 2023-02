Post Traini, Ciarrocca in Giunta Il sindaco terrà i servizi sociali

Con l’ormai consueto messaggio whatsapp, il sindaco Nazareno Franchellucci si è premurato di annunciare il rimpasto lampo cui ha messo mano dopo le dimissioni di Marco Traini. In Giunta entra il consigliere comunale di Civico Impegno, Sergio Ciarrocca, cui sono state assegnate le deleghe ai lavori pubblici (finora in capo al sindaco), segnaletica urbana, manutenzione del verde, patrimonio e infrastrutture.

In pratica, tutte incombenze svolte da sempre ‘sul campo’ da Ciarrocca, che gli sono valse la simpatia e l’apprezzamento dei cittadini per cui la vera novità e che, adesso, continuerà a fare quello che fa da quasi dieci anni, ma con la meritata ‘medaglietta’ di assessore. Delle deleghe che sono state riconsegnate da Traini, il sindaco ha tenuto per sé i servizi sociali, mentre il bilancio torna nelle mani dell’assessore (civica, autonoma) Emanuela Ferracuti, mentre restano invariate le deleghe del vicesindaco, Daniele Stacchietti (Pd) e degli assessori Patrizia Canzonetta (Pd) e Vitaliano Romitelli.

Quest’ultimo, come Ciarrocca, è di Civico Impegno, lista civica storica la cui lealtà imperitura viene ugualmente premiata, raddoppiando la rappresentanza in giunta (due assessori come il Pd), mentre in Consiglio comunale dovrebbe entrare la prima dei non eletti, Lolita Medaglia. Se Medaglia dovesse rinunciare tocherebbe a Granit Mucay.

Per Franchellucci, la scelta di Ciarrocca è naturale in quanto la ricerca del nuovo assessore doveva avvenire tra chi è già operativo in maggioranza e in amministrazione "visto che in un lasso di tempo così breve, sarebbe impossibile per chiunque poter incidere nella macchina amministrativa".

Il sindaco si dice "contento e felice di questa nomina perché Sergio mi è sempre stato vicino, nei momenti difficili e in quelli belli, non mi ha mai abbandonato. Ho sempre avuto un ottimo rapporto e tutto quello che ha fatto, l’ha fatto con spirito d’amore per la città, senza mai chiedermi nulla. Questa nomina è un mero e importante riconoscimento per una persona che da anni lavora nei lavori pubblici".

Intanto, continuano a riempiersi le caselle delle coalizioni in vista delle elezioni comunali per scegliere in nuovo sindaco che prenderà il posto di franchellucci e la composizione del Consiglio comuanle.

‘Noi con l’Italia’ appoggia "convintamente il progetto civico lanciato da Ciarpella con i suoi alleati: un progetto di chiara ispirazione moderata e liberale che sposa i valori del nostro partito, e in grado di affrontare con pragmatismo, competenza e trasparenza le importanti sfide che attendono la città" fa sapere il coordinatore regionale, Tablino Campanelli.

Marisa Colibazzi