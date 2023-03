Poste: "Nessuna discriminazione"

Nessuna volontà discriminatoria nei confronti delle persone nigeriane, solo il rispetto delle regole. Lo precisa Poste Italiane in merito alla segnalazione delle difficoltà che anche nel fermano alcuni nigeriani hanno incontrato all’ufficio postale per aprire un conto corrente o una poste pay, senza ricevere una spiegazione e lasciando agli utenti l’impressione che il problema fosse proprio l’origine del richiedente. Precisa invece l’azienda, nel negare ogni volontà di discriminazione: "Poste Italiane rispetta i requisiti previsti dalla normativa per l’apertura dei conti correnti, si legge in una nota ufficiale, Come noto queste procedure non hanno alcuna finalità discriminatoria. I casi segnalati nella comunicazione di ieri sono isolati; l’Azienda, ribadendo il proprio impegno nel sostegno dei valori dell’inclusione sociale a tutti i livelli, resta pertanto a disposizione per qualsiasi approfondimento".