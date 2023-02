Poste, uno sportello carico di servizi

L’Ufficio Postale di Montegranaro è stato selezionato da Poste Italiane tra i 250 attivi sul territorio nazionale in cui è prevista la sperimentazione del Progetto Polis (che, negli auspici, dovrà vedere attivati ‘Uffici Polis’ ovunque, entro il 2026).

"Le scorse settimane ho avuto la piacevole notizia che il nostro ufficio postale rientra nel grande Progetto Polis, Casa dei servizi di cittadinanza digitale che prevede nuovi spazi e dotazioni tecnologiche che faciliteranno l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione", commenta il sindaco Endrio Ubaldi che, l’altro giorno era al centro congressi La Nuvola, a Roma, insieme con una ventina di sindaci di Comuni inferiori a 15mila abitanti del fermano, compreso il presidente della Provincia e sindaco di Montegiorgio, Michele Ortenzi, alla presentazione di Polis, cui sono intervenute le massime autorità dello Stato a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Molti saranno i nuovi servizi aggiuntivi a cui i cittadini potranno accedere dall’ufficio postale ristrutturato in tempi molto brevi", aggiunge Ubaldi.

Il progetto in questione prevede infatti la creazione di spazi per il co-working per facilitare la presenza di più professionisti nello stesso luogo.

Un ufficio postale destinato dunque a crescere e a diventare ‘smart’ entro fine anno, favorendo il superamento del divario digitale nei piccoli centri. In sostanza, l’Ufficio Polis sarà equiparabile a uno Sportello Unico Digitale di prossimità, al quale i cittadini potranno rivolgersi per certificati anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari e altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

Un’offerta amplissima su pratiche di costante attualità e utilità per gli utenti che potranno trovare le risposte che cercano concentrate in un unico luogo grazie alla collaborazione tra Poste Italiane, Ministeri dell’Interno, di Giustizia, delle Infrastrutture, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail.

Marisa Colibazzi