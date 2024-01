Posti per il servizio civile alla Comunità di Capodarco

È un’esperienza che cambia la vita e per il mondo del sociale è una boccata di ossigeno, forze nuove e entusiasmo in entrata. Si tratta del nuovo Bando di Servizio civile universale 2024, pubblicato nei giorni scorsi, con scadenza 15 Febbraio. Sono stati finanziati 51.132 operatori volontari in 2.023 progetti da realizzarsi in Italia e 1.104 operatori volontari in 160 progetti da realizzarsi all’estero. Anche la Comunità di Capodarco di Fermo, ente accreditato Cesc Project, mette a disposizione diverse opportunità per giovani interessati a vivere un’occasione di formazione, partecipazione e prossimità. Dall’assistenza a minori, donne e giovani, alle persone con disabilità, svolgere il Servizio civile è sinonimo di crescita umana, personale e civica. Si possono candidare giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, per 1145 ore annue, con un contributo mensile di 507 euro. "A Capodarco, spiega il direttore Riccardo Sollini, i ragazzi supporteranno le persone con disabilità nei percorsi di autonomia e autodeterminazione, nello svolgimento delle attività quotidiane, relative alla casa e alla persona, e nelle uscite, individuali o di gruppo. Sono sette i posti disponibili in questo ambito mentre per il settore dei minori sono per farsi carico di ragazzi e bambini in difficoltà, minori stranieri non accompagnati, adolescenti, ragazze in difficoltà e ragazze madri anche con disturbo psicologico oltre che sociale accompagnandole nel percorso stabilito dalla struttura di accoglienza. E ancora, due i posti disponibili per le comunità contro le dipendenze ma anche per sostenere il lavoro del centro educativo The Tube".