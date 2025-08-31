Posto handicap non assegnato:: "Così si viola il diritto alla mobilità"

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione in merito alla vicenda della signora Renata Gironacci, residente a Fermo, la quale, pur avendo presentato da oltre un anno e mezzo regolare richiesta di un posto auto riservato in prossimità della propria abitazione, come previsto dalla normativa vigente, non ha ancora ottenuto il riconoscimento del diritto spettante. Una presa di posizione forte avanzata dal presidente del coordinamento, Romano Pesavento, che sottolinea: "Il mancato accoglimento di tale istanza non può essere considerato una mera disfunzione burocratica, bensì configura una violazione sostanziale del diritto alla mobilità, all’autonomia personale e alla piena partecipazione alla vita sociale, principi sanciti dalla Costituzione italiana e ribaditi dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con legge n. 18/2009)".

Il Coordinamento sottolinea come la tempestività nell’attuazione delle disposizioni a tutela delle persone con disabilità rappresenti un parametro fondamentale di civiltà giuridica e amministrativa: "Ogni ritardo, infatti, non solo compromette la qualità della vita del singolo, ma intacca la credibilità delle istituzioni preposte alla garanzia dei diritti fondamentali. Invitiamo le autorità competenti a procedere con urgenza all’assegnazione del posto auto personale alla signora Gironacci, assicurando che casi analoghi vengano trattati con criteri di efficienza e priorità".

Il comitato ribadisce che la tutela delle persone con disabilità non deve mai ridursi a un adempimento formale, ma va intesa come obbligo inderogabile dello Stato e delle amministrazioni locali. L’accessibilità, la mobilità e l’autosufficienza non sono concessioni, ma diritti inalienabili: "Confidiamo che questa vicenda rappresenti un’occasione di riflessione e di responsabilizzazione collettiva, affinché la centralità della persona torni ad essere principio guida di ogni azione amministrativa. Richiamiamo da tempo l’urgenza di attivare procedure standardizzate e tempi certi per l’evasione delle richieste relative ai diritti delle persone con disabilità, al fine di prevenire situazioni analoghe. È necessario che gli enti locali adottino piani di monitoraggio periodico per verificare l’effettiva attuazione delle misure previste dalla legge e per garantire trasparenza nei processi decisionali. Il caso di Fermo, pur essendo emblematico, non può restare isolato: esso deve costituire un precedente positivo, capace di generare prassi più rigorose e inclusive. La tutela dei diritti umani non ammette dilazioni né compromessi".