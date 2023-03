Potenziamento delle Poste nel cratere

Approvata la mozione del consigliere Pd Fabrizio Cesetti per il potenziamento degli uffici postali nelle aree interne, ed il consigliere regionale Cesetti, commenta: "Approvando la mozione sulla riorganizzazione e il potenziamento degli uffici postali marchigiani, il consiglio regionale indica alla giunta Acquaroli la strada da seguire per risolvere i disagi subiti dalle popolazioni delle aree interne collinari e montane, molte delle quali residenti nelle aree del cratere, a causa del ridimensionamento dei servizi offerti da Poste italiane". Per il dem c’è "soddisfazione e fiducia, perché ora il presidente ha il pieno mandato dell’Assemblea per avviare le necessarie interlocuzioni con la dirigenza regionale e nazionale di Poste italiane Spa".