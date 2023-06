Potenziare l’organico dei vigili Ecco tre ’addetti alla vigilanza’

Il comandante della polizia locale, dottor Giovanni Paris, ravvisata la necessità per il periodo estivo di potenziare l’organico dei vigili urbani per lo svolgimento di una più vasta e puntuale attività di controllo del territorio , ha determinato l’assunzione a tempo determinato e pieno di tre ’addetti alla vigilanza’. Considerato altresì che la graduatoria comunale per l’assunzione di personale anche a tempo determinato è esaurita, il comandante si è rivolto al Comune di Cupra Marittima chiedendo l’autorizzazione all’uso della sua graduatoria per poter procedere all’assunzione di 3 unità lavorative a tempo determinato e pieno di addetto alla vigilanza. Dato atto che il Comune di Cupra Marittima ha acconsentito e, preso atto che tra i soggetti avvertiti hanno accettato l’incarico il signor Giovanni Mottola, la signora Federica Acciarri e la signora Laura Brandi per una assunzione a tempo determinato e pieno. Sono stati assunti e assegnati al servizio autonomo di polizia municipale tutti e tre per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre dell’anno in corso.