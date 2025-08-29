Potenziata l’accoglienza dei piccoli alunni di materna ed elementari

Didattica, benessere dei bambini e serenità familiare, si uniscono ad Altidona dove l’amministrazione comunale si sta preparando alla rinnovata e potenziata accoglienza dei piccoli alunni, delle scuole materna ed elementari. Le novità riguardano sia il settore mensa che interessa tutti e due i distinti edifici scolastici, che l’originalità della realizzazione di una nuova aula in vetro che sorgerà nel giardino esterno della scuola elementare Ripani, in centro storico. Si tratta di un progetto già approvato e di imminente realizzazione, che porterà alla nascita di una nuova aula immersa nel verde da utilizzare sia come luogo di mediazione linguistica (sono diversi i bambini ucraini iscritti) sia come luogo per la didattica diversificata che spezza la routine delle classiche aule scolastiche. La struttura avrà uno stile che richiama quello di una pagoda e verrà realizzata con un impegno di spesa di circa 100mila euro. "I bambini della scuola elementare Ripani – commenta il sindaco Giuliana Porrà – potranno vedere nascere e crescere questo nuovo spazio che ospiterà lezioni specifiche ma anche ore di didattica diversificata rispetto alla normalità dell’aula". Stessa attenzione e cura riguarda il potenziamento del servizio mensa per entrambe le scuole. La Ripani del centro storico infatti, non avrà più solo la sezione mensa che riceveva il cibo cucinato nella mensa della materna Garibaldi a Marina di Altidona, ma sarà dotata di apposito spazio per la preparazione dei piatti direttamente sul posto, permettendo la distribuzione del cibo caldo e appena cucinato. Il consolidamento del servizio mensa, si completa anche con l’istituzione dell’area dieta con potenziamento di nuovo materiale. Si tratta di un intervento strutturale che migliora efficienza, sicurezza e praticità del servizio, a garanzia della tutela dei bambini e della serenità delle rispettive famiglie che possono contare su competenza didattica e benessere generale. Paola Pieragostini