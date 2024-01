Povertà ed emergenza casa : "Gli aiuti per affitti e bollette"

Non sono finiti i tempi cupi, l’emergenza Covid è alle spalle ma ha lasciato sul tappeto problemi vecchi, antiche povertà, difficoltà enormi. Ecco allora che in partenariato tra Fondazione Banco dell’Energia, il comune di Fermo e la Fondazione Caritas di Fermo, in sinergia con Energean, contribuirà ad aiutare tra 2023 e 2024 circa 100 famiglie e persone residenti nel Comune di Fermo mediante il pagamento di bollette luce e gas emesse da qualunque operatore energetico, con un budget di 45 mila euro e la realizzazione di corsi di formazione per un consumo energetico consapevole. Importante anche l’intervento voluto dall’amministrazione a favore delle persone famiglie a basso reddito residenti in affitto: "In mancanza delle risorse economiche statali ormai consolidate ma che quest’anno sono venute a mancare, l’amministrazione con risorse proprie, 75 mila euro, ha inteso supplire a questa carenza con un pubblico avviso di accesso a contributi di fondi comunali che scadrà la prossima settimana. Già più di 110 le domande pervenute alla data del 4 gennaio scorso", spiega il dirigente dei servizi sociali del comune Gianni Della Casa. resta forte anche l’emergenza abitativa; terminata infatti la fase emergenziale conseguente dalla pandemia Covid, è stato eliminato il relativo blocco degli sfratti e si sono così moltiplicate in questo periodo le procedure di rilascio coattivo dell’alloggio, mettendo in difficoltà, anche drammatiche, persone singole e famiglie in stato di disagio sociale che diviene dunque anche disagio abitativo.

"Dalla perduta capacità economica di queste persone deriva così una richiesta, anche impellente, di una sistemazione socio-abitativa - spesso immediata, per cui si rendono necessarie azioni volte a dispiegare una più adeguata offerta di soluzioni e misure innovative e straordinarie", aggiunge l’assessore Mirco Giampieri. Il settore servizi sociali è intervenuto anche con l’assegnazione delle case popolari devolute dall’Erap a seguito dell’approvazione definitiva della graduatoria e sono state 22 le assegnazioni a nuclei familiari aventi diritto nel 2023. Cinque le famiglie che sono state inserite in situazione di estrema emergenza abitativa presso gli alloggi comunali deputati, anche a seguito del Tavolo Sfratti istituito dalla Prefettura per evitare situazioni drammatiche. Problemi che si sono sommati alla cancellazione del reddito di cittadinanza, erano 166 le persone che godevano del sostegno mensile, 85 di loro sono finiti in carico al comune, per provare a dare risposte ad una povertà reale che resta drammatica.