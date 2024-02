"Povertà ma tanto lavoro e fratellanza tra tutti. Tagliolini e quadrucci solo nelle occasioni speciali"

Ida ci ha accolti per l’intervista come fossimo tutti suoi nipoti e ha risposto alle nostre curiosità, a cominciare da quella relativa alla sua infanzia. "Ricordo la povertà estrema, l’affanno, i grandi sacrifici. La casa era brutta, il pavimento grezzo, senza mattonelle. La vera colonna della famiglia è sempre stata mia madre. Si stava fuori tutto il giorno, per portare le bestie al pascolo o per lavorare nei campi. Il cammino era scandito dal rosario, che recitava la mamma. Ci si portava lu pizzutu, una focaccia fatta con farina di granoturco e acqua calda. A casa si mangiavano patate, fagioli, polenta. Solo durante le ricorrenze speciali veniva stesa la pannella per fare tagliolini o quadrucci". Come si svolgeva il lavoro nei campi? "Spesso si chiamavano le ‘opere’, cioè si cercavano persone che venissero ad aiutare nello svolgimento delle mansioni più grandi: la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia. Io, però, non le ho richieste mai: si presentavano tutti spontaneamente". Quali ricordi porti maggiormente nel cuore? "Mi sono sposata nel luglio del 1948, con Felicelli Nicola, che era ‘un casarì’, possedeva una casa di proprietà. Non si usava il vestito da sposa, il mio era un abito normale, cucito dalla sarta, con un bel fiocco bianco".

Classe II A