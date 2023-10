Pranzo di beneficenza a Porto Sant'Elpidio per la scuola Marconi

Una iniziativa solidale di fine estate allo chalet ‘Gente di Mare’ sul lungomare sud: un pranzo di beneficenza il cui intero ricavato sarà devoluto alla scuola secondaria di primo grado, ‘Marconi’ per un progetto teatrale. L’appuntamento è per domenica, presso lo stabilimento balneare di Fortunato Concetti che ha voluto organizzare questo appuntamento pensandolo come una occasione per la gente del quartiere per ritrovarsi e, nel contempo, per raccogliere fondi per qualcosa di significativo e utile alla collettività. La scelta è caduta su un progetto teatrale che vedrà il coinvolgimento degli alunni di 17 classi, con laboratori di recitazione, scenografia e danza, coro e canto, mirati allo sviluppo delle competenze sociali e relazionali, alla creazione di un ambiente di benessere a scuola, alla promozione dell’autostima e alla prevenzione del bullismo. Al pranzo ci saranno anche il sindaco e la dirigente scolastica, Ombretta Gentili. La quota è di 30 euro. Info: 3716114058 – 388 2582887.