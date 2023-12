Precari Ast,. Cesetti del Pd: nessun conflitto

"L’espletamento

dell’avviso pubblico non è in conflitto con la stabilizzazione, previo rinnovo del rapporto di lavoro, dei nove coadiutori amministrativi che attualmente lavorano con contratto a tempo determinato al front office dell’Azienda sanitaria territoriale di Fermo".

A dirlo è il consigliere regionale Pd, Fabrizio Cesetti, che riprende la protesta del sindacato Uil e le preoccupazioni di una decina di lavoratori precari che a dicembre finiranno il loro percorso, senza speranza di stabilizzazione: "Anzi, se la direzione dell’Ast fosse davvero interessata a garantire ai cittadini un servizio di qualità, provvederebbe immediatamente a muoversi per stabilizzarsi, mantenendo personale già formato e capace di rispondere alle esigenze dell’utenza".

Tra l’altro, continua il consigliere Cesetti "la graduatoria determinata dall’avviso pubblico potrebbe essere utilizzata nel breve futuro per il potenziamento dei servizi erogati dall’Azienda stessa. Credo dunque che il presidente Acquaroli e l’assessore Saltamartini abbiano il dovere di intervenire sulla direzione dell’Ast e scongiurare che 9 persone perdano il lavoro solo per la cieca miopia dei dirigenti della sanità fermana", conclude Cesetti per il quale è del tutto assurdo mettere alla porta quei lavoratori per prenderne altri ancora una volta precari: "La verità è che il loro obiettivo è quello di fare continuo ricorso a contratti precari, senza mai giungere a una stabilizzazione. Un modo efficace per indebolire i lavoratori, privandoli di ogni certezza, e disporre del loro futuro in base a logiche aziendali che non tengono in alcuna considerazione i diritti di chi lavora e neppure la qualità dei servizi offerti dalla sanità pubblica ai cittadini".