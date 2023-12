Precipita dal secondo piano, muore sul colpo un 52enne

Si trovava sul terrazzo di casa quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è precipitato dal secondo piano, facendo un volo di circa otto metri, che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio in via Donato Bramante e a perdere la vita è stato Federico Ripa, un 52enne di Porto San Giorgio che risiedeva nell’abitazione in cui si è verificato l’incidente. Erano da poco passate le 14 quando l’uomo ha preso una scaletta di quelle apribili e si è recato sul terrazzo sopra la casa di due piani dove viveva. Nessuno ha visto niente e solo dopo la caduta è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Sono stati attimi drammatici e concitati perché al loro arrivo i soccorritori si sono trovati di fronte al corpo esanime dell’uomo. A quel punto hanno allertato l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale regionale Torrette di Ancona e, nel frattempo, hanno provato a rianimare il 52enne, ma nulla hanno potuto per salvargli la vita. Secondo una prima e sommaria ispezione cadaverica, l’uomo sarebbe deceduto sul colpo a causa dei traumi subiti nell’impatto con il terreno.