Preghiere e canti per Jaghunar Ultimo saluto alla moschea sikh

Si svolgerà domani mattina, alla moschea sikh, nella zona industriale San Filippo di Porto Sant’Elpidio) il rito religioso con cui la comunità induista e sikh saluteranno il piccolo Jaghunar Singh, il bimbetto di appena un anno e mezzo investito il 6 marzo scorso, dallo scuolabus proprio davanti alla sua abitazione, in via Pisanelli a Casette d’Ete. Una tragedia che aveva profondamente scosso la comunità elpidiense, e non solo e che aveva gettato in uno stato di profonda prostrazione i genitori del bimbetto. In concomitanza con la cerimonia funebre che consiste in una intera mattinata dedicata alla preghiera (dalle 8 fino a mezzogiorno), l’amministrazione comunale elpidiense ha fissato in una ordinanza un simbolico segno di vicinanza alla famiglia: domani mattina, sarà rispettato un minuto di silenzio nelle scuole (la sorellina maggiore di Jaghunar frequenta la scuola dell’infanzia di Casette), sarà issata la bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici e un minuto di silenzio sarà rispettato in serata, prima dello spettacolo teatrale al ‘Cicconi’. Una delegazione di amministratori interverrà al tempio sikh durante la lunga mattinata di preghiera e canti. Il piccolo Jaghunar è stato cremato nei giorni scorsi e tutto è già stato disposto per il rientro in India dell’urna contenente le sue ceneri. Qualche giorno dopo il fatale investimento e in attesa dell’ultimo saluto al piccolo indiano, a Casette, era stata organizzata una partecipata fiaccolata fin davanti alla sua abitazione e i genitori erano stati stretti in un commosso abbraccio corale.

m. c.