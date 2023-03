Preleva con la carta di credito rubata: un anno

Utilizzando una carta di credito rubata aveva eseguito diversi prelievi in uno sportello automatico di Porto Sant’Elpidio. Per questo un marocchino di 35 anni ha patteggiato una pena di un anno. Il nordafricano era stato scopeto un anno fa dai carabinieri che avevano ricevuto la denuncia di furto da parte della proprietaria della carta. Gli uomini dell’Arma si erano subito attivati per raccogliere i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza installate a Porto Sant’Elpidio e li avevano esaminati. In pochi giorni i militari erano riusciti a dare un volto al malvivente che, facendo uso della carta di credito rubata, aveva eseguito piccoli prelievi presso postazioni bancomat, per la somma complessiva di circa 500 euro. Al termine delle indagini, lo straniero, già noto ai carabinieri per vicende simili, era stato deferito alla Procura di Fermo per ricettazione della carta di credito rubata e il suo utilizzo fraudolento.