Prelievo di tessuti corneali per il reparto di rianimazione

La vita che non si interrompe, che trova la strada per restare anche dopo la morte. È la forza di chi crede nella donazione di organi, di chi vuole lasciare qualcosa di sé quando tutto finisce. Capita spesso a Fermo, lavorano da tanto e bene associazioni come l’Aido, per promuovere la donazione di organi e proprio pochi giorni fa, nella giornata di martedì 31 gennaio si è registrata una donazione di tessuti corneali al reparto di rianimazione dell’ospedale Murri di Fermo. L’ennesimo atto di generosità di una famiglia che, raccolta ed unita nel dolore per il lutto della cara madre, non ha esitato a testimoniare l’esempio trasmesso ai propri figli. La donatrice, 71 anni di età, aveva subito un delicato intervento per un tumore soltanto 2 anni fa. I medici ricordano che le neoplasie, per la maggior parte, secondo i protocolli vigenti, non costituiscono causa di esclusione alla donazione di organi e tessuti. In una corsa contro il tempo il laboratorio analisi del Murri, diretto dal Salvatore Licitra, ha eseguito i test ed un tampone che ha escluso il contagio da Covid. Alla luce dei risultati si è potuto provvedere al prelievo. Tutto il personale coinvolto desidera esprimere il proprio cordoglio per la perdita ed il ringraziamento alla famiglia che non si è rassegnata alla perdita di una persona tanto amato ma ha scelto di dare un senso alla sua scomparsa donando luce e speranza a qualcun altro.