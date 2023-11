Premi ai giovani amanti della lettura

Un luogo di ritrovo dove la fantasia e la conoscenza prende forma attraverso la lettura, è così che domenica pomeriggio presso la biblioteca comunale ‘Germano Liberati’ di Montegiorgio, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei giovani amanti della lettura. L’iniziativa promossa dalla biblioteca comunale in collaborazione con l’Amministrazione e la sezione locale dell’Archeoclub, rientra all’interno della programmazione della fiera del libro, evento divenuto ormai consuetudinario a Montegiorgio, proprio per sensibilizzare le giovani generazioni alla lettura, istituito da qualche anno e suddiviso in tre speciali categorie denominate: ‘Feroci Lettori’, ‘Feroci Artisti’ e ‘Auto recensioni’. Alla categoria ‘Feroci Lettori’ hanno partecipato 39 bambini delle elementari e medie di Montegiorgio e paesi limitrofi, che hanno letto complessivamente nel periodo fra il 7 giugno e il 23 settembre ben 269 libri; compilando poi una scheda di valutazione consegnata alla biblioteca. Inoltre 17 fra i bambini prima citati, hanno partecipato anche alla categoria ‘Feroci Artisti’, cioè hanno disegnato un episodio del libro letto. A premiare i bambini è intervenuta Michela Vita, assessore alla cultura di Montegiorgio, che ha sempre espresso grande sensibilità al mondo della lettura. L’esperienza tattile di sfogliare un libro, leggerlo, acquisirne i contenuti, rappresenta un esercizio di grande crescita personale e intellettuale anche fuori i tradizionali canali dell’apprendimento. Una cerimonia sobria ma molto apprezzata dai bambini. In base alle fasce di età sono state premiati come ‘Feroci Lettori’: Elena Beatrice Pezzola; Letizia Fraboni; Mia Belen Ravera; Gaia Pochi. Mentre nella sezione ‘Feroci Artisti’ sono stati premiati: Maria Canale; Letizia Fraboni; Alessandro Giandomenico; Lorenzo Fraboni e Letizia Cartini.

Infine è toccato alla categoria ‘Audio recensioni’ rivolta agli alunni delle medie, in sostanza i protagonisti con l’autorizzazione dei genitori, hanno realizzato un video racconto con un sunto del libro letto e cosa hanno apprezzato maggiormente della storia poi pubblicato sul profilo social della biblioteca. I premiati: Anna Viola, Letizia Fraboni, Lorenzo Fraboni, Alessandro Giandomenico, Tommaso Giandomenico, Gaia Pochi, Melissa Luciani, Marianna Pezzola, Alice Carlini e Gaia Mandorlini. La giornata si è conclusa con una seduta di lettura animata per bambini con età fra 0-6 anni con i volontari di ‘Nati per Leggere’.

Alessio Carassai