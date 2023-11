Premiata l’Armata di Pentecoste

Meritato riconoscimento per l’Armata di Pentecoste che durante la cerimonia annuale del ‘Galà dei Cavalieri e premiazione del Miglior Cavaliere d’Italia’ tenutasi a San Secondo Parmense (Pr) è stata informata delle scelta di Monterubbiano per ospitare la stessa cerimonia nel 2024. Il Galà si è tenuto presso Rocca dei Rossi con la partecipazione di una delegazione dell’Armata composta dal consigliere comunale Giampiero Polini, Luca Murani e Ludovica Patrizi (per il direttivo dell’Armata e Corporazioni) il baby sindaco Angelica Polini e Maria Victoria Polini (per i Musici). "Durante la cerimonia – commenta il sindaco Meri Marziali – è stata proclamata Monterubbiano quale città che ospiterà il Galà annuale del 2024. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento giunto a seguito di un lungo iter seguito dall’ex presidente dell’Armata Silvia Moreschini che ringrazio sentitamente".