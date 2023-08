Premiate le foto in ricordo di Gaia

’L’altra metà del cielo. L’universo femminile in uno scatto’ la denominazione del quinto concorso fotografico organizzato da ’Sempre Gaia’ l’associazione culturale nata con lo scopo di diffondere l’amore verso tutte le forme d’arte con particolare riguardo alla fotografia tanto cara a Gaia Roganti, la giovane scomparsa nel 2019 in un tragico incidente stradale. Massimiliano Roganti, presidente dell’associazione e padre di Gaia aveva indetto il concorso tutto al femminile con richiesta di scatti che parlassero di donne, delle loro esperienze, dei loro amori, delle loro lotte, delle loro passioni. Il concorso si è conluso domenica sera con la nomina del vincitore e le premiazioni. Il successo della quinta edizione è stato pari a quello delle precedenti. Il concorso era composto di due sezioni: una dedicata ai giovani e l’altra agli adulti. Ad essere premiati per primi i giovani che hanno ricevuto la propria immagine su un pannello in forex, l’attestato di partecipazione e una medaglia. Nella sezione adulti, per la quale sono arrivati in finale i 70 scatti più votati nella pagina Fecebook dedicata al concorso in questione , sono stati valutati da una giuria formata da Andrea Del Zozzo, Monia Marchionni e Franco Paci. Vincitore è risultato Fabrizio Ferracuti. La giuria lo ha riconosciuto tale con la seguente motivazione: "L’immagine, benché a colori, nella sua essenzialità… quasi da bianco e nero, rappresenta una situazione spontanea di grande impatto emotivo: una mamma con in braccio i suoi figli sta affrontando un viaggio in treno, probabilmente lungo e disagevole, i loro volti esprimono con disarmante naturalezza la stanchezza e l’angoscia che li accompagna". Al secondo posto si è classificata Elisa Marziali e al terzo Fiamma Cascello. Sono stati poi attribuiti due riconoscimenti, uno per il miglior bianco e nero andato a Daniele Roganti, l’altro il premio speciale della giuria assegnato a Davide Missori. La manifestazione si è conclusa con la proiezione di circa 200 scatti dedicati ai ritratti femminili di Dondero a cura dell’associazione Altidona Belvedere. Il vincitore del concorso ha pubblicato questo post nella stessa pagina del concorso in cui è pubblicata anche la foto vincrice: "Una mia fotografia, realizzata in Sri Lanka, vince l’edizione 2023 del concorso fotografico Gaia. Sono molto onorato della preferenza accordata al mio scatto e ringrazio l’organizzazione e la giuria per tale riconoscimento". Il concorso si è avvalso del patrocinio di Comune e Regione ed ha fruito pure della collaborazione dei fotografi della fototeca provinciale.

Silvio Sebastiani