Premiati i vincitori del Certamen Latinum ‘Giuseppe Carboni’

Si è svolta all’auditorium di Ortezzano, la cerimonia di premiazione dei vincitori della XX edizione del Certamen Latinum ‘Giuseppe Carboni’ riservato agli studenti del Liceo. Nella sezione del quinto anno, a vincere il primo premio è stato lo studente Filippo Maria Murri, seguito da Alice Petrozzi e Viola Mancinelli, tutti provenienti dal Liceo ‘A. Caro’ di Fermo. Nella sezione del quarto anno, il podio ha visto al primo posto Filippo Raggiunti del Liceo Classico ‘A. Caro’ di Fermo, al secondo Simone Marinangeli del Liceo Scientifico ‘T. C. Onesti’ di Fermo e al terzo Daniele Mureni del Liceo ‘A. Caro’ di Fermo. Agli studenti sono stati riconosciuti premi in denaro, un dizionario ‘Campanini Carboni’ e un’opera letteraria latina. La premiazione è stata preceduta da un confronto istituzionale coordinato dal sindaco Carla Piermarini, nel quale è stata ricordata la figura del latinista ortezzanese Carboni, attraverso i recenti studi della docente Patrizia Morelli. E’ seguita la presentazione dei testi estratti nella prova di traduzione, del professor Giuseppe Flammini. Hanno portato i loro saluti, in collegamento web, il professor Dominique Longrée dell’Università di Liegi e la professoressa Graziella Grossi del Comune di Lungavilla. Il pomeriggio si è chiuso con la lezione spettacolo di Cesare Catà sull’Odissea.

Paola Pieragostini