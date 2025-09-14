Premiati in municipio i donatori dell’Avis

E’ un anniversario importante quello dei 65 anni di fondazione della locale sezione Avis ‘V. Scoccini’ che, oltre ad essere una occasione per celebrare una associazione che, negli anni, ha svolto un ruolo importante nel comprensorio in termini di donazione del sangue e del plasma, rappresenta anche un momento per rimarcare il significato e l’importanza del dono. Come ha rimarcato il sindaco Gionata Calcinari ricevendo in Comune alcuni degli avisini elpidiensi che si sono distinti per un numero di donazioni importante, insieme ai vertici del sodalizio oggi presieduto da Sandro Birilli. "Abbiamo voluto questo momento istituzionale – dice Calcinari – per ringraziarli ma anche perché il gesto del donare qualcosa di sé agli altri non deve essere visto e raccontato semplicemente come qualcosa di scontato. Non lo è. E’ molto di più, è un segno di grande generosità d’animo, e proprio per questo merita di essere riconosciuto, valorizzato, rimarcato".

Parole cui ha fatto seguito la consegna di un riconoscimento da parte del sindaco, degli assessori Giovanni Martinelli e Francesco Tofoni, a Marsinella Bargoni (per lei 85 donazioni tra sangue e plasma), Vincenzo Turtù (donatore da 47 anni con 121 donazioni), Andrea Ponticiello (oltre 140 donazioni in 31 anni), Simone Salvucci (124 donazioni di cui 25 di plasma), Maurizio Ponzielli (120 donazioni), Andrea Granatelli (113), Adriano Pecorini (109). A loro e a tutti gli altri donatori iscritti all’Avis elpidiense che hanno dato un rilevante contributo in termini di donazioni, saranno consegnate le benemerenze dell’Avis il 21 settembre, durante le celebrazioni del 65ennale. I festeggiamenti prevedono sabato 20 settembre (ore 10) nella sede dell’Avis (in via Fontanelle) la mostra di opere realizzate su rete a punto croce da Nadia Alessandrelli; a seguire l’inaugurazione della panchina gialla lungo viale Roma, vicino al monumento dell’Avis; nel pomeriggio, l’accoglienza delle consorelle gemellate e alle 17, la cerimonia di gemellaggio con l’Avis di Filottrano.

Il 21 settembre, alle 9, la Santa Messa in Collegiata, a seguire il corteo fino al monumento del donatore e da lì al teatro ‘Cicconi’ per le consegne delle benemerenze e le due borse di studio che l’Avis ha istituito in memoria di Patrizia Montevidoni e di Antonio Alesiani a favore di studenti delle classi terminali del ‘Tarantelli’. A seguire, pranzo sociale presso il ristorante ‘Il Merendero.

Marisa Colibazzi