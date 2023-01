Premiati tre negozi con le migliori vetrine

A chiudere il programma natalizio del Comune di Monte Urano è stata la giornata dell’Epifania con l’arrivo della vecchia con la scopa nella zona dei giardini pubblici. Se per i bambini l’arrivo della Befana ha segnato la fine delle festività natalizie il 6 gennaio ha visto andare in archivio anche l’attesa edizione del concorso social "La vetrina più...2022" ormai un punto fermo del natale monturanese, capace di andare a coinvolgere moltissime attività del centro storico calzaturiero e non solo. La possibilità di mettersi in vetrina appunto è stata molto importante per tutti i commercianti del circuito Mun Market Monte Urano che si sono dunque messi in gioco, postando gli scatti delle loro vetrine, sottoponendoli al giudizio del pubblico di Facebook. Tre i riconoscimenti che sono stati assegnati: il premio la Vetrina più Bella è andato a "D’Amarti Centro Estetico", quello della Vetrina più Elegante a la "Pasticceria Il Cigno" mentre la Vetrina più Simpatica è la "Fioreria Il Giardino Segreto".