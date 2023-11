Premiato ‘Discover Marche’ di Anastasia Nicu

Il progetto sociale ‘Discover Marche’ di Anastasia Nicu avviato la scorsa estate sul lago di San Ruffino di Amandola, ottiene una menzione speciale alla finale interregionale di Marche Umbria del ‘Premio Cambiamenti’ di Cna. La cerimonia di premiazione si è tenuta nei giorni scorsi a Civitanova Marche, e la giovane imprenditrice e guida turistica è stata premiate proprio in forza dell’impatto sociale del suo progetto. Il suo servizio di noleggio di e-bike sul lago di San Ruffino, punta a consentire un turismo accessibile e inclusivo, grazie alle speciali biciclette in grado di trasportare sia gruppi di persone che utenti con disabilità motorie; inoltre Anastasia Nicu offre ai suoi clienti workshop, itinerari turistici e laboratori di educazione ambientali. "Siamo fieri del riconoscimento all’attività di Anastasia – dichiara il direttore Cna Fermo Andrea Caranfa – che si sta radicando nel territorio di Amandola. Il Premio Cambiamenti nasce per accendere i riflettori su chi ha il coraggio di fare impresa, Discover Marche per le sue caratteristiche di inclusività, accessibilità e sostenibilità, rappresenta senza dubbio l’impresa come deve essere oggi. Tengo a ringraziare anche Arianna Saluta e Rossana Urso di Coriariis Sartoria del Cuoio, che hanno rappresentato, in tandem con Bologna, il Fermano, in particolare Smerillo, alla finale regionale". "Nel delicato passaggio culturale e cambio generazionale – continua Paolo Silenzi, presidente Cna Marche - ci giochiamo il futuro dei nostri distretti produttivi e di tutta l’economia regionale e questo passaggio è legato indissolubilmente all’imprenditoria giovanile". Alessio Carassai