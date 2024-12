Premiato il fotografo. Alessandro Miola

Un premio per un lavoro coraggioso, per la cronaca

di momenti di storia. Il Premio Natale Ucsi a ’Neve Shalom, l’oasi di pace’ è andato al giornalista Riccardo Cavaliere e per le immagini al fermano Alessandro Miola. Il riconoscimento è legato al reportage che il giornalista

e l’operatore hanno realizzato per Rainews24, in Israele, "Una testimonianza eloquente in questi tempi di orrore e guerre -si legge nelle motivazioni del premio-

nel villaggio di Neve Shalom,

a Gerusalemme, la convivenza tra arabi ed ebrei è realtà

da anni. Il servizio mostra

una strada di pace già percorsa e percorribile

che diventa segnale concreto di speranza per il futuro".

Il servizio è stato girato e montato a luglio 2024, quando Cavaliere è stato inviato

per un mese in Israele con Miola per Rainews24.

Insieme hanno realizzato numerosi reportage, servizi

di attualità e dirette per il canale all-news della Rai

e per altri canali radio e televisioni del servizio pubblico. Alessandro Miola, fotoreporter, dal 1995 collabora con la Rai, Nel

corso di questi anni ha realizzato diversi reportage, legati al sociale e documentato i maggiori fatti di cronaca italiani ed esteri,

da Chernobyl al terremoto in Turchia, fino al conflitto in Medio Oriente.