Premiazioni e tanto lavoro ancora da fare

Ci sono i premi, i riconoscimenti, l’impegno e gli sforzi per l’ambiente ma ci sono anche le discariche a cielo aperto e i ritrovamenti che fanno paura e soffocano il mare e i terreni.

Se da un lato la città di Fermo viene premiata a Bologna, nelle Marche assieme a Pesaro, per attenzione all’ambiente e pulizia delle spiagge, dall’altro il lavoro da fare sull’abbandono dei rifiuti è ancora tanto.

A ritirare il premio per Fermo il Consigliere Comunale Giulio Pascali e il referente cittadino di Plastic Free Alessandro Sabbatini. Presente anche Rodolfo Aji, referente Plastic Free Marche. Un premio che, sottolinea il sindaco Calcinaro, arriva in città per il secondo anno consecutivo e che è un impegno a fare sempre meglio. Allo stesso tempo però si sono mossi sul lungomare di Marina Palmense i volontari di Nel nostro piccolo e hanno tirato fuori rifiuti e materiale di ogni tipo, plastica, attrezzi sportivi, persino una bandiera italiana, cellulari e una affettatrice elettronica. Tutto materiale che la Fermo Asite ritira su richiesta o che comunque può essere portato in discarica, piuttosto che abbandonarlo nella natura. La portavoce del gruppo, Sonia Trocchianesi, denuncia da tempo a gran voce quello che accade e i continui ritrovamenti di materiali anche pericolosi, nei posti più belli e significativi della città. Una situazione preoccupate di cui pare nessuno voglia rendersi conto.