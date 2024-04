Premio a Daniela Perticarà. Polemica sull’intitolazione

È una figura molto cara ai centri sociali anziani, quella di Daniela Perticarà prematuramente scomparsa a dicembre a soli 47 anni, così non sorprende che i centri sociali elpidiensi ma anche provinciali e nazionali si siano attivati per organizzare, a settembre, a Porto Sant’Elpidio, un evento dedicato a questa donna minuta ma forte, prodiga di attenzioni verso il mondo della terza età, intitolandole un Premio alla Generosità. Né sorprende che alcuni centri sociali anziani siano stati intitolati a suo nome. Va in questa direzione anche la mozione presentata da Pd e Paolo Petrini in cui si chiede al consiglio di intitolare a Daniela Perticarà la sede del centro sociale di via, avendo "verificato informalmente la volontà del direttivo di intitolare la struttura alla sua memoria. Daniela, oltre ai suoi trascorsi artistici, è stata grande protagonista del mondo del volontariato e della terza età – si legge nella mozione – ricoprendo molteplici ruoli di blasone a livello nazionale all’interno di associazioni di coordinamento dei centri sociali e, da ultimo, anche da presidente nazionale di Mondo Sociale, non aveva mai interrotto il suo ruolo di punto di riferimento per i centri sociali del fermano, di Porto Sant’Elpidio in particolare". Una mozione "certamente condivisibile negli intenti ma lascia delle perplessità nella forma" commenta l’assessore ai servizi sociali, Marco Traini. Nessun dubbio sul fatto che la Perticarà meriti un riconoscimento pubblico dalla sua città e "anche gli altri sociali cittadini, non solo quello di via Pesaro, hanno espresso la volontà di dedicare l’intitolazione di spazi e iniziative a Daniela, a dimostrazione di quanto le sue azioni e la sua generosità abbiano lasciato un segno nella nostra comunità". Preambolo doveroso per arrivare al punto: "Il ricordo di Daniela e il suo impegno meritano un riconoscimento condiviso da tutti, non di parte. E’ abbastanza irrituale – prosegue Traini – che un gruppo di minoranza ‘verifichi informali volontà’ del direttivo di un singolo centro sociale. La valutazione sul luogo o la struttura da intitolare a Daniela avrà un approfondimento nelle sedi istituzionali, è opportuno che se ne discuta nella commissione consiliare preposta, portando il punto all’approvazione del consiglio una volta sentiti tutti i centri sociali cittadini, individuando lo spazio che porterà il suo nome con una unanimità di intenti dovuta a una figura che ha saputo unire la città".

Marisa Colibazzi