Premio Adriatico, ecco i magnifici 15

Sono stati 15 i premiati delle Marche in occasione della 6° edizione del premio ‘Adriatico. Un mare che unisce’, che si è tenuta domenica pomeriggio al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio. Il premio riunisce personaggi del mondo dell’arte, sport, imprenditoria, associazionismo che si sono distinti per le loro attività nelle regioni che si affacciano lungo il mare Adriatico dal Friuli Venezia Giulia fino alla Puglia. Alla cerimonia hanno partecipato: il sindaco di Montegiorgio e presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, la consigliera regionale Maria Lina Vitturini della Commissione pari opportunità; l’assessore alla cultura di Montegiorgio Michela Vita; Massimo Pasqualone presidente dell’associazione ‘Adriatico. Un mare che unisce’; Carlo Gentili del coordinamento regionale Marche; Tiziana Gualandi e Sandra Kruft della delegazione Emilia Romagna; Maria Basile e Simona Veresani della delegazione Abruzzo; Oscer De Lena delegazione Molise e Albania, Angela Barretta ed Elisabetta Grilli delegazione della Puglia, che a turno hanno consegnato l’attestato ai circa 60 premiati della giornata.

Per quanto riguarda le Marche, sono stati premiati: Elia Ferracuti, docente della Fuqua School of Bisiness (scuola); Elisabetta e Gabriele Vitali imprenditori di ‘Casale Vitali’ (Montelparo); Maria Letizia Di Francesco docente e scrittrice (Senigallia); ‘Progetto Gaia’ associazione impegnata a fianco dei bambini (Civitanova Marche); Luigina Ceddia ufficiale della ginnastica artistica regionale (Grottammare); Serafino Tirabasso, imprenditore del cappello (Massa Fermana); Francesco Lusek tecnico di Protezione civile (Fermo); Luca Sestili presentatore radiofonico (Grottammare), Hotel Leone per la carriere (Montelparo), Istituto Scolastico Comprensivo ‘Leopardi’ (Grottammare); Luigi Finucci poeta (Fermo), Confraternita di Misericordia per il sociale (Montegiorgio); Massimiliano Ortenzi allenatore della Yuasa Battery (Montegiorgio); Alice Pagani scrittrice e attrice (Montegranaro) e Mauro Mario Mariani medico e scrittore di testi scientifici (Ascoli Piceno).

"E’ stata una bellissima cerimonia che ha offerto una vetrina di promozione al nostro territorio - racconta Michela Vita – i nostri ospiti arrivato sabato hanno avuto occasione di visitare Montegiorgio scoprendone le bellezze del paese. Abbiamo ricevuto molti attestati di stima e questo è sicuramente un veicolo importante per tutto il Fermano".

Alessio Carassai