Premio all'Innovazione a Sant'Elpidio a Mare: Comandante Tofoni premiato

Premio all’innovazione al Comandante della Polizia Locale, Stefano Tofoni che, nell’ambito del convegno nazionale delle Polizie Locali svoltosi a Riccione, ha ricevuto l’importante riconoscimento. Un premio in cui si è tenuto conto del lavoro di innovazione dei processi operativi nei servizi di Polizia Locale attivati in città. Un attestato di rilievo nazionale di cui Tofoni è stato insignito nella sezione Innovazione, inerente al tema ‘La tecnologia utilizzata dal personale di polizia, l’impatto su di loro e le sfide che ne derivano’. Presente anche il sindaco Alessio Pignotti: "Il processo di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti di polizia, unito a un’applicazione massiccia delle nuove tecnologie informatiche, hanno portato il nostro Comune a ricevere questo lusinghiero riconoscimento. Mi congratulo con il Comandante Tofoni per l’impegno profuso e il lavoro svolto". Tofoni ha rivolto "un sentito ringraziamento a tutti gli appartenenti al Corpo".