Premio Chiara Lubich . Riconoscimento per Monte Urano

Prestigioso riconoscimento per il Comune di Monte Urano che ha ottenuto la menzione d’onore sabato scorso a Vedano Olona in occasione della XII edizione del Premio Chiara Lubich per la fraternità; appuntamento di rilievo che premia le amministrazioni che si sono rese protagoniste di un progetto capace di declinare la fraternità nelle politiche pubbliche. Monte Urano premiata per il "Progetto Colombo. Liberi di Muoversi" un servizio gratuito offerto alla cittadinanza, verso soggetti colpiti da malattie degenerative, realizzato dall’Amministrazione Comunale di Monte Urano, dall’Assessorato Servizi Sociali, in collaborazione con i Medici di Base e con il patrocino appunto dell’Associazione Afma; un orologio-gps che monitora i valori vitali del soggetto oltre a movimenti e spostamenti, offrendo un notevole aiuto alle famiglie. Soddisfazione espressa all’assessore Letizia Zaccari, presente alla premiazione insieme al sindaco Andrea Leoni. "Sono molto grata all’associazione "Città per la Fraternità" – sottolinea la Zaccari - per l’opportunità di candidare il nostro "Progetto Colombo" al premio Chiara Lubich e per la menzione al merito ricevuta. Questo riconoscimento per me e per la nostra amministrazione è un incoraggiamento a proseguire su questa strada. Tutta la comunità monturanese ha il dovere di supportare chi affronta sfide come quella dell’Alzheimer e delle altre patologie degenerative". Gli fa eco proprio il primo cittadino. "Il progetto che abbiamo sviluppato nasce dalla consapevolezza che la comunità è chiamata ad essere un luogo di accoglienza e supporto per chi affronta sfide come quelle dell’Alzehimer grazie alla tecnologia abbiamo cercato di dare una risposta concreta alle famiglie. Quello ottenuto è un riconoscimento importante per tutta la comunità e ringrazio pubblicamente gli uffici ed i medici di base per la collaborazione".