Premio Donna, consegnati i riconoscimenti

Nella quinta edizione del Premio Donna dell’anno, dinanzi alla platea delle grandi occasioni che gremiva il Teatro delle Api, sono stati consegnati riconoscimenti a quattro donne elpidiensi che si sono distinte nei settori di riferimento individuati dalla commissione giudicante: Lorena Belletti per il sociale; Giuseppina Cipolletta per la cultura, Diletta Galeota per lo sport e Daniela Ciaffardoni per il lavoro. Ma un pensiero venato di affettuosa nostalgia oltre che di riconoscenza e stima è stato unanimamente rivolto al ricordo di Daniela Perticarà, prematuramente scomparsa, presidente nazionale di Mondo Sociale aps che ha dato tanto al mondo del sociale, in particolare della terza età spendendosi con esemplare generosità, e alla quale è stata dedicata l’intera serata. Ospite d’onore di questa edizione, è stato Davide Giusti, tenore di fama mondiale che ha origini portoelpiensi. Ideata e promossa da Gioia Di Ridolfo, della Commissione Pari Opportunità, l’iniziativa ha visto la partecipazione delle presidenti della Cpo regionale, Maria Lina Vitturini, e provinciale Francesca Palma ed è frutto di un lavoro corale delle pari opportunità comunali, a partire dalla presidente Laura Iannone, alle vice Rachele Fiorini e Serena Auciello, all’assessore Elisa Torresi. Tra le autorità intervenute, il sindaco Massimiliano Ciarpella e membri dell’esecutivo, presidente del consiglio comunale e consiglieri, il vicepresidente della Provincia (nonché capogruppo consiliare di Fd’I), Giorgio Marcotulli, il consigliere regionale Andrea Putzu e la senatrice di Fd’I Elena Leonardi.