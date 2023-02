Gli organizzatori del Premio Donna dell’Anno città di Porto Sant’Elpidio, giunto alla terza edizione, stanno già scaldando i motori per promuovere l’attesa serata finale prevista a marzo. Per individuare le elpidiensi ritenute più meritevoli di premi e menzioni, come sempre, l’assessorato comunale e le commissioni alle Pari Opportunità comunale, provinciale e regionale e la Fondazione Ant, hanno diffuso l’invito ad associazioni di volontariato, di categoria, di promozione sociale, sportive, di imprese, e ai cittadini stessi, perché presentino le loro nomination. "L’idea è di premiare una donna e concittadina in ognuna delle quattro categorie (lavoro, sociale, sport e cultura) chi è distinta per impegno, dedizione e risultati, per l’apporto rilevante dato nel contesto socio economico locale", spiega le organizzatrici. È possibile candidare una donna inviando la nomination alla mail [email protected], seguendo la pagina Facebook Assessorato e Commissione Pari Opportunità Porto Sant’Elpidio o consegnando la proposta brevi manu presso la Torre dell’Orologio entro l’8 marzo. Le vincitrici saranno selezionate da una qualificata giuria composta dalle commissarie ideatrici dell’evento. La serata di gala e di premiazione alla quale interverranno artisti e personalità varie, sarà ospitata al Teatro delle Api a marzo, in data ancora da decidere.