Premio 'Giovani nella Musica 2023' a Romanelli a Sant'Elpidio a Mare

Ancora un altro concerto di altissimo livello per la 49esima rassegna concertistica promossa dall’Accademia Organistica Elpidiense con il celebre maestro Lorenzo Ghielmi, uno dei maggiori concertisti del momento, che si è esibito da par suo all’organo Nacchini, offrendo esecuzioni magistrali che hanno affascinato il pubblico, sempre numeroso, presente nella Basilica della Misericordia. E, curiosità, sul finale, Ghielmi ha applaudito simbolicamente l’antico organo, ritenendolo un patrimonio della cultura musicale marchigiana.

La serata è stata ricca di emozioni anche perché, come accade da diversi anni, l’Accademia Organistica ha consegnato il premio ‘Giovani nella musica 2023’ che, quest’anno è andato al giovane chitarrista Luca Romanelli (di Porto San Giorgio), talento emergente del concertismo classico, già vincitore di importanti concorsi internazionali. "Con questo premio, – ha spiegato Giovanni Martinelli, presidente dell’Accademia – vogliamo dare il giusto riconoscimento a giovani del territorio che si sono affermati in vari campi del mondo musicale". Alla consegna del premio, erano presenti il vice prefetto, Giovanni Todini, il sindaco Alessio Pignotti e la consigliera regionale, Jessica Marcozzi. Romanelli ha offerto un breve saggio delle sue qualità musicali, dopodiché la scena è stata tutta per Ghielmi.