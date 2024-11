Premio Letterario ‘Oltre ogni confine’: la giuria ha scelto i vincitori

Sentita partecipazione per la cerimonia finale del Premio Letterario ‘Oltre ogni confine’ omaggio a Don Mario Ferracuti, promossa dall’associazione culturale La Decima e dal Comune di Altidona svoltasi sabato al teatro comunale. Il concorso letterario è stato promosso con lo scopo di promuovere i principi della cultura del nuovo umanesimo della quale don Mario è stato profetico divulgatore, e si è svolto in sinergia con Cheope Mogol e l’Armando Curcio Editore rappresentato da Anna Gentilini, entrambi presenti alla cerimonia. Con loro numerose autorità tra cui Marialina Vitturini presidente Pari Opportunità delle Marche, Roberto Galanti console onorario delle Repubblica Moldova, i sindaci della Valdaso, la presidente del Fai Fermo Rossella Falzetta, il presidente Global Salute Marco Rosati, accolti dal sindaco di Altidona Giuliana Porrà. I vincitori: Carmine Natale (di Bari) con il romanzo ‘Correspondance’ e Antonio Lera (di Giulianova) con l’opera poetica ‘La compagnia delle Api’. Il premio ‘Parole in musica’ consegnato da Cheope, è stato riconosciuto a Canio Monaco di Sant’Elpidio a Mare. Premio speciale è stato consegnato all’autore fermano Alessandro Cochetti, per l’opera ‘Il viaggio più lungo’ dalle spiccate caratteristiche di stile letterario scenico, per cui è stato appositamente istituito il Premio Teatro Città di Altidona. La cerimonia è stata preceduta dall’incontro di Cheope Mogol con gli studenti dell’Isc Pagani di Monterubbiano, coordinato dalla dirigente Annarita Bregliozzi.