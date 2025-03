Premio ‘Otello Sarzi’, saranno presenti ben 57 compagnie

Sono state 57 le nuove compagnie di teatro ragazzi italiane che hanno risposto al bando per partecipare al 31esimo Premio nazionale ‘Otello Sarzi’, ospitato all’interno del Veregra Street Festival, nella sezione del Veregra Children, in programma dal 15 al 17 giugno a Montegranaro. Il Premio Otello Sarzi si conferma il più longevo concorso italiano, fondato nel 1995 dallo stesso Sarzi e Marco Renzi e che svolge la funzione di promotore e scopritore di nuove compagnie. Sono 12 le compagnie ammesse per ogni edizione, selezionate da una giuria qualificata e autorevole, e sono due i riconoscimenti che saranno assegnati alla più promettente giovane formazione e al miglior spettacolo di teatro di figura. Le 57 compagnie sono formazioni professionali provenienti da ogni regione e sono la dimostrazione di come, nonostante il difficile periodo, il comparto sia ancora estremamente vivo. Grazie alle partnership che il Premio ha allacciato nel corso degli anni, per le compagnie vincitrici ci sono in palio 6 repliche, pagate a cachet, in vari teatri d’Italia, grazie alle convenzioni sottoscritte dal Premio. Marco Renzi, ricorda che questo progetto, di cui è coordinatore, fa parte della 9a edizione del Marameo Festival, evento interregionale e internazionale che, nel 2025, metterà insieme sei Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche e Puglia), oltre 40 Comuni, per 100 spettacoli ma anche incontri, laboratori, eventi e mostre, per quella che è la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù oggi in Italia.