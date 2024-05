Premio Postacchini, i primi nomi sul podio

Decretati i primi vincitori, per le categorie C e D, del 31esimo concorso violinistico internazionale Andrea Postacchini. I primi vincitori si esibiranno stasera alle 21 al Teatro dell’Aquila di Fermo, durante la quale verrà proclamato il ‘vincitore assoluto’. Per la categoria D, che ha visto in gara concorrenti nati dal 1992 al 2002, la vittoria è andata a Yume Zamponi, 18 anni di Lapedona, per una vittoria storica: è, infatti, la prima concorrente del Fermano ad affermarsi come vincitrice di categoria nella storia del concorso violinistico. Yume Zamponi, per altro, pur avendo l’età per concorrere nella categoria C, ha scelto di partecipare nella categoria superiore, cimentandosi con colleghi più grande di lei, come permette il regolamento. Yume si è aggiudicata anche il violino ‘Marino Capicchioni - Rimini 1966’, per gentile concessione di Stefano Morra da Parigi, in comodato d’uso gratuito per un intero anno dall’Atelier Lazzaro di Padova & Fine Violins Salzburg GmbH. Prima classificata, invece, per quanto riguarda la categoria C (nati fra il 2003 ed il 2007), è la violinista lettone Ter-Sarkisova Eva, che si esibirà, insieme agli altri vincitori, al Teatro dell’Aquila.