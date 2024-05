Premio Postacchini: sette giorni da vivere come capitale del violin

Sette giorni da vivere come capitale del violino, a respirare musica, ad ascoltare piccoli concerti da ogni angolo del centro storico. È la magia del Festival Andrea Postacchini che si rinnova ormai da 31 anni, il sipario si alza domani sera, a Villa Vinci, con il concerto inaugurale che vedrà protagonista Iskandar Widjaja, uno dei violinisti più entusiasmati del nostro tempo. Sarà una settimana intensa che porterà alla cerimonia di sabato 25 maggio, con la cerimonia di premiazione del concorso internazionale che vede la partecipazione di 123 giovani e giovanissimi talenti, in arrivo da cinque continenti. Ieri il sindaco Paolo Calcinaro ha dato il via alla grande attesa, estraendo la lettera che darà inizio alle prove dei concorrenti, la A: "E’ un’edizione tornata in pieno, con numeri incredibili e musicisti dal Giappone, da Singapore, dagli Stati Uniti, persino dall’Australia. È per noi una vetrina di assoluta qualità e per noi un tocco di internazionalità fondamentale". Forte il sostegno della Carifermo e della Fondazione, come hanno confermato Marchetto Morrone Mozzi e Giorgio Girotti Pucci: "Una manifestazione che è in linea con i valori della banca e della Fondazione, nel supporto alla cultura, alla formazione, all’educazione dei giovani". Il presidente di Antiqua Marca Firmana, Giulio Vinci Gigliucci, ha sottolineato: "La musica è la prima protagonista, il nostro è un grande lavoro di volontariato che mette al centro il talento dei musicisti".

L’assessore alla cultura Micol Lanzidei parla di un clima che si deve respirare: "Il teatro stesso diventa diverso, sono magici gli incontri nelle scuole, abbiamo momenti di bellezza, di arte, di accoglienza, di formazione che ci onorano". È il critico musicale Paolo Andreatta a dare i dettagli di giorni intensi: "Fermo diventa a tutti gli effetti capitale mondiale del violino, sono passati di qui i grandi nomi del contesto violinistico odierno. Già domani sera entreremo nel clima, con Iskandar Widjaja che si esibirà con un violino Stradivari del 1725 realizzato da Giacomo Nibid che sarà poi consegnato al vincitore assoluto del premio, sabato 25. Assolutamente di livello la giuria internazionale che vede la partecipazione di Ulf Schneider, Matteo Calosci, Miranda Cuckson, Felice Cusano, Huang Chenxing, Alberto Martini e Elena Revich". Sabato 18 maggio, alle 19, al foyer del teatro, l’inaugurazione della mostra sulla liuteria, curata dal liutaio Giovanni Lazzaro. Dal 22 maggio partiranno i concertini serali dei violinisti del Postacchini a Palazzo Brancadoro. Sono quattro i pianisti impegnati nell’accompagnamento dei concorrenti, Michelangelo Carbonara, Fabio Centanni, Mari Fujino, Davide Martelli. La magia è servita, basta solo aprire il cuore e ascoltare il suono incantato del violino.

Angelica Malvatani