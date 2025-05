Premio Postacchini, stasera evento finale

Il suono del violino ovunque, in giro per la città ci sono i sogni dei musicisti di domani. Le prove di concorso violinistico Postacchini sono nel pieno dell’attività, in questi giorni a Fermo, mentre, nel foyer del Teatro dell’Aquila, fa bella mostra di sé il violino realizzato per l’occasione dal giovane artigiano cremonese Daichi Sakamoto, che sarà consegnato al vincitore assoluto del 32esimo Concorso violinistico internazionale Andrea Postacchini, organizzato dal Centro culturale Antiqua Marca Firmana. Con lo strumento l’artista giudicato migliore otterrà un archetto, anch’esso costruito per l’occasione, da Walter Barberio (di Piombino Dese, Padova), e un premio in denaro. Gran lavoro anche per la giuria, composta dal presidente Peter Manning (Gran Bretagna) e da Yibin Li (Stati Uniti d’America), Alessandro Milani (Italia), Andrii Murza (Ucraina), Vladimir Nemtanu (Francia), Daniele Orlando (Italia), Sungwon Yun (Corea del Sud). I giudici dovranno ascoltare e valutare la preparazione dei 122 candidati provenienti da tutto il mondo. Le prove proseguiranno fino a sabato mattina con la categoria A, quella dei più piccoli, nati tra il 2006 e il 2013. L’appuntamento conclusivo si terrà stasera al teatro dell’Aquila per la cerimonia di premiazione e concerto dei vincitori. La serata sarà condotta da una carissima amica del Postacchini, la giornalista del Tg1 Rai Barbara Capponi. Ingresso con prenotazione obbligatoria alla biglietteria del teatro. Info: 0734 284295 – biglietteriateatro@comune.fermo.it