Premio Sarzi, pubbicato il bando

E’ stato pubblicato il bando per la 31esima edizione del Premio nazionale Otello Sarzi, nell’ambito del Veregra Street Festival, sezione ‘Veregra Children’ dal 15 al 17 luglio. Possono partecipare le giovani compagnie italiane di teatro per bambini e ragazzi e le formazioni di teatro di figura. Tra tutte le candidature che perverranno entro il 21 marzo (a Proscenio Teatro e il direttore artistico Marco Renzi) saranno selezionati 12 spettacoli che saranno presentati durante il Veregra Children e una giuria qualificata decreterà i vincitori. In palio: 6 repliche da effettuare in altrettanti teatri italiani, grazie ai partner del Premio Sarzi. Il Premio è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Marche, Comune di Montegranaro, è l’apertura del Marameo Festival (cui aderiscono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia, Marche e 40 Comuni). Info: marameofestival.it – 335 5268147