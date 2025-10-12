Premio Valentini. Quest’anno si premia il giornalista di Sky. Maurizio Compagnoni

Il premio giornalistico Francesco Valentini raggiunge la sua 22esima edizione, quest’anno il giornalista sportivo premiato sarà Maurizio Compagnoni, noto telecronista e opinionista di Sky Sport. La cerimonia si terrà giovedì 16 ottobre al polo culturale Gigli dalle 21 e come sempre sarà occasione per assegnare altri riconoscimenti come quello dedicato a Gabriele Marziali, per il miglior sportivo elpidiense, e il premio in memoria di Enzo Belletti per la squadra elpidiense dell’anno. Il programma della cerimonia spiegato dagli organizzatori ed in particolare dal presidente Mario Filiaggi, prevede anche un’onorificenza aggiuntiva per la solidarietà, da sempre insieme al volontariato un punto focale dell’iniziativa. "Un grande plauso va agli organizzatori – ha affermato il sindaco Massimiliano Ciarpella – in maniera volontaria e con costanza da oltre 20 anni si impegnano per serate come questa che valorizzano la città attraverso il ricordo di figure storiche elpidiensi, invitando ospiti prestigiosi e di caratura nazionale. Quest’anno il marchigiano Compagnoni, uomo di sport e di cultura, pungente come lo era Valentini". Va fiero dell’albo d’oro il presidente Filiaggi che ribadisce lo scopo del Premio, nato all’interno del Torneo Marozzi Martellini di cui Francesco Valentini era fervido sostenitore, e aggiunge: "Le personalità che ricordiamo in questa serata ci auguriamo servano ad incentivare la crescita culturale e sportiva della città che loro avevano a cuore". Proprio sull’importanza della memoria storica l’assessore allo sport Enzo Farina ha sottolineato che "i concittadini a cui sono dedicati questi riconoscimenti erano delle eccellenze della nostra città nei loro ambiti, i valori che ci hanno tramandato devono essere trasmessi ed occasioni simili sono fondamentali per renderli indelebili". L’assessore alla cultura Elisa Torresi sottolinea l’importanza dell’inserimento decennale dell’iniziativa nel calendario di San Crispino, arricchendo un palinsesto già rivolto alla valorizzazione delle tradizione su temi come poesia, arte e, col premio Valentini, anche lo sport. Tra i partner dell’evento l’Asd Atletica Porto Sant’Elpidio con la disponibilità a collaborare confermata da Sante Isidori, mentre per la Croce Verde il rappresentante Giampiero Vagnoni, ricorda emozionato i numerosi contributi da parte del comitato organizzatore. Il premio Valentini è, dunque, qualcosa che va oltre onorificenza e memoria, diventando veicolo di solidarietà, volontariato, beneficenza che coinvolge anche i giornalisti stessi, i quali accolgono l’iniziativa senza un cachet e si lasciano coinvolgere nella scoperta del nostro territorio.

Nadir Tomassetti