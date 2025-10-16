Premio Valentini, stasera la premiazione di Maurizio Compagnoni

Questa sera dalle 21.15 presso il Polo Culturale Beniamino Gigli andrà in scena la 22esima edizione del premio giornalistico Francesco Valentini. Il vincitore di quest’anno è il telecronista Maurizio Compagnoni che si aggiunge ad una lista di nomi che hanno reso l’albo d’oro unico e prestigioso: da Candido Cannavò e Bruno Pizzul a Federico Buffa, passando per Fabio Caressa, Riccardo Cucchi, Paolo Condò e, tra gli altri eccellenti nomi che si sono susseguiti negli anni, anche le giornaliste Rai Giorgia Cardinaletti e Simona Rolandi. Questa volta è il giornalista marchigiano ad ottenere l’ambito riconoscimento, dopo una carriera più che ventennale a Sky in cui con versatilità si è mosso sia nel calcio che nell’atletica, con telecronache iconiche in Serie A, Champions League, Mondiali e, appunto, Olimpiadi. Il suo stile ricorda molto quello di Valentini, sottolineavano il sindaco e gli organizzatori in conferenza, il pubblico è in attesa di ascoltarlo questa sera per scoprire aneddoti sulla sua vita professionale ed opinioni sulla situazione sportiva attuale. Oltre al premio assegnato a Compagnoni, stasera scopriremo anche chi sarà lo sportivo elpidiense dell’anno, con la targa intitolata ad Enzo Belletti, e quale sarà la squadra della stagione con il premio intitolato a Gabriele Marziali.

Come sempre il comitato riserva uno spazio importante alla beneficenza ed alla solidarietà, proprio per questo verrà assegnato un ulteriore riconoscimento legato a determinati temi, sempre cari e centrali all’interno della manifestazione. Il presidente del comitato organizzatore Mario Filiaggi e tutti i suoi collaboratori vi aspettano per quella che si prospetta essere non solo una serata di sport, ma anche un’occasione per veicolare dei messaggi culturali e sociali, volti a incentivare soprattutto le nuove generazioni verso uno spirito critico e un attaccamento alla città, attraverso il ricordo di figure storiche di Porto Sant’Elpidio.

