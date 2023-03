Prende a martellate la ex fidanzata: condannato per tentato omicidio

Nonostante non avessero più una relazione, lei lo aveva ospitato in casa per dargli posto dove poter soggiornare, visto che era agli arresti domiciliari e, se non avesse avuto un tetto, sarebbe dovuto tornare in carcere. Lui però, invece di dimostrarle gratitudine, l’aveva presa a martellate e aveva cercato di pugnalarla. Per questo motivo un fermano di 50anni è finito davanti al Collegio penale e, al termine del processo, è stato condannato a otto anni di reclusione per tentato omicidio. Tutto era iniziato quando all’imputato erano stati concessi i domiciliari ed era uscito dal carcere potendo contare sull’ospitalità della sua ex, una giovane di San Benedetto originaria del Marocco. Nonostante i due fossero in fase di separazione, lei lo aveva ospitato a casa sua per aiutarlo e per permettergli di scontare la pena alternativa. Poi, un pomeriggio, i vicini avevano chiamato il 113 perché dall’abitazione della ragazza avevano sentito provenire delle grida di aiuto e quindi avevano visto lei che stava cercando di fuggire. Lui l’aveva inseguita e, dopo averla bloccata, le aveva tappato la bocca con una mano per non farla urlare. La giovane, sanguinante, aveva cercato di tamponarsi la testa con un panno, ma si era accasciata al suolo in stato di semi incoscienza. Lui, con le mani ancora insanguinate, aveva continuato a strattonarla nel cortile, cercando di farla rientrare a casa, mentre lei, con il poco fiato in corpo, invocava pietà.

A quel punto però era giunta la polizia, che aveva colto l’uomo in flagranza di reato. Lui, nel frattempo, aveva cerca di cancellare le tracce del suo gesto, cambiandosi la maglietta insanguinata, ma era stato ugualmente incastrato. Sul posto erano intervenuti anche i sanitari del 118 che aveva trasportato la vittima in ospedale. Dalle indagini era emerso che, dopo l’ennesimo diverbio, lui l’aveva inseguita, picchiandola e colpendola più volte alla testa con un martello da muratore e, non soddisfatto, l’aveva inseguita per pugnalarla con un grosso coltello. Per l’uomo erano scattati l’arresto.

Fabio Castori