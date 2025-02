Prende forma anche l’interno dell’ospedale

Comincia a prendere forma anche la parte interna del nuovo ospedale del fermano, quella struttura moderna e piena di luce che si sta completando in zona Campiglione. Ogni area è stata assegnate alle varie unità operative dell’ospedale che dovranno essere pronte al trasloco, presumibilmente a partire dal 2026, dunque la direzione generale dell’Ast ha disposto l’avvio di una serie di incontri, presieduti dal direttore sanitario, Elisa Draghi, insieme al Direttore dell’Area Tecnica Ast, Rocco Tirabasso, con le Unità Operative stesse in vista del trasferimento degli arredi, sanitari e non, e tecnologia al nuovo nosocomio. Negli incontri emergerà quali arredi saranno trasferiti e quali sono da acquistare. Ci sono già stati gli incontri con la Uoc Anestesia -Rianimazione e con la radiologia. Una fitta calendarizzazione di incontri che si concluderanno entro febbraio. Nel frattempo è in fase di approvazione il piano di fattibilità tecnico-economica per le due sale operatorie per il nuovo ospedale, si prevede l’avvio della gara entro fine febbraio. Le stesse modalità verranno adottate per le due sale operatorie del nuovo Ospedale dei Sibillini-Beato Antonio di Amandola, dove sono già presenti e in funzione tutti i macchinari previsti per la componente diagnostica. "Per il nuovo ospedale di Campiglione di Fermo sono state acquistate due Risonanze magnetiche e si è in attesa, da parte della direzione lavori, di una data per l’installazione. In programma l’acquisto di una nuova Tac di ultima generazione, con la gara prevista entro marzo/aprile. Già acquistati, invece, tutti i testaletto. Stesso dicasi per l’Angiografo per il quale si attende il piano installazione da parte della ditta per ultimare i lavori", spiega il direttore dell’Ast Roberto Grinta.