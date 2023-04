"Preoccupano le patologie psichiatriche"

Non è buona la situazione sanitaria nelle carceri delle Marche e Fermo si allinea al quadro generale. Lo sottolinea il Garante regionale Giancarlo Giulianelli che spiega come a preoccupare sia l’alto numero di patologie di tipo psichiatrico. Numerosi anche gli atti di autolesionismo "Una problematica complessa – spiega Giulianelli – che crea inevitabili ripercussioni sull’intero sistema. Nel corso del tempo le patologie hanno subito una sostanziale modifica, ma a questo non è seguita un’inversione di rotta per quanto riguarda gli interventi da mettere in atto". Quelle che destano maggiore preoccupazione sono le patologie di tipo psichiatrico, che riguarderebbero a Fermo, con riferimento ai dati del 2022, otto detenuti.