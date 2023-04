"Preoccupati per i lavoratori"

Filt Cgil Marche e Filt Cgil Fermo replicano alle esternazioni del presidente Steat, Ceroni, riguardanti l’aumento del costo del personale, legato al rinnovo contrattuale di categoria, avvenuto tra l’altro con otto anni di ritardo e che ha previsto risorse pubbliche nazionali ripartite per Regioni a compensazione di tali aumenti. Per questo motivo, Filt Cgil Marche e Fermo non comprendono di quali aumenti si parli. Esprimono, inoltre, perplessità rispetto alla vendita dell’area Santa Lucia, attualmente di proprietà Steat.