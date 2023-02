Preoccupazione per il futuro dell’organo

C’è preoccupazione per il prezioso organo di proprietà del conservatorio e custodito nella chiesa del Carmine, chiusa dopo il sisma del 2016. il vescovo Rocco Pennacchio si dice consapevole del disagio che studenti e docenti per la mancanza di un organo a canne, realizzato con i fondi dell’allora Mibact (oggi MIC) proprio per consentire il regolare svolgimento dei corsi: "La chiesa è stata seriamente danneggiata dalle scosse sismiche fin dal 24 agosto del 2016 ed è stato necessario chiuderla perché inagibile, spiegano dalla Diocesi, In considerazione di ciò, alla possibilità di finanziamento, nella speranza che i tempi fossero contenuti, anche con il sostegno dell’allora direttore e presidente del Conservatorio, è stato favorito l’inserimento nell’ordinanza 38 del settembre del 2017 finanziandola per un importo di un milione di euro di Quadro economico: gli interventi ivi previsti avrebbero dovuto essere seguiti in tutte le fasi dall’attuale Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggi delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Negli anni dal 2017 al 2021 la Soprintendenza ha quindi elaborato il solo progetto di fattibilità sulla base delle indagini, dei rilievi e di ricerche previe sull’edificio. Solo con decreti successivi l’Arcidiocesi di Fermo è diventata soggetto attuatore visto il passaggio dell’ente attuatore dalla Soprintendenza all’Arcidiocesi di Fermo. Una complessità burocratica che ha messo tutti a dura prova, insieme con il periodo pandemico, l’aumento dei costi e tutti i problemi che sappiamo". L’Arcidiocesi di Fermo attraverso gli Uffici Beni Culturali Ecclesiastici ed Economato conferma l’intenzione a fare quanto possibile per accelerare i tempi di intervento e si impegna ad attivarsi celermente una volta concluso l’iter autorizzativo: "Siamo certi di poter aggiornare presto, con buone notizie, studenti e docenti del Conservatorio nonché la Città di Fermo.