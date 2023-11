Preparativi per la fiera d’autunno La Fiera di Autunno di Porto San Giorgio offre l'opportunità di sostenere gli operatori commerciali in un periodo difficile, con 200 ambulanti, prodotti a km 0, associazioni di volontariato e un tema natalizio. Sicurezza garantita dalle forze dell'ordine e dalla Polizia Locale in doppio turno.